El 'zar fronterizo' de Trump fue investigado por presuntamente haber recibido $50,000 de agentes encubiertos del FBI: reportes

Tom Homan, el llamado 'zar de la frontera' del presidente Donald Trump, fue investigado por presuntamente haber recibido el año pasado $50,000 de parte de agentes encubiertos del FBI, reportaron este domingo el diario The New York Times y la agencia Reuters. La pesquisa fue cerrada este 2025 por el Departamento de Justicia, en medio de dudas sobre si era posible comprobar que Homan había acordado tomar medidas específicas a cambio de presuntamente recibir el dinero y porque no tenía un cargo oficial al momento de reunirse con los agentes encubiertos, precisó el reporte del Times.

Según dijeron fuentes a Reuters sobre la investigación, Homan ofreció ayuda para conseguir contratos relacionados con temas migratorios a cambio de dinero. The New York Times precisó, también de acuerdo con fuentes con conocimiento de la investigación, que Homan aceptó el dinero en una bolsa de la cadena de comida Cava en septiembre de 2024.

El pago mencionado en el reporte del Times se gestó en medio de una investigación de contrainteligencia más amplia que no tenía como blanco a Homan.

El encuentro de Homan con los agentes del FBI que se hicieron pasar por empresarios interesados en contratos relacionados con la seguridad en la frontera fue grabado en audio y dio paso a que Homan fuese investigado por posibles soborno y otros crímenes, agregó el reporte del Times.

La indagación fue cerrada por funcionarios del gobierno de Trump, informaron ambos medios.

Una fuente dijo al Times que la pesquisa fue cerrada porque funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) consideraron que la evidencia no llegaba a sustentar la imputación de cargos de fraude, corrupción o conspiración. Otra dijo al mismo medio que la investigación concluyó antes de que hubiese habido tiempo a recabar posible evidencia.

El director del FBI, Kash Patel, y el vicefiscal general, Todd Blanche, dijeron el sábado en un comunicado citado por el Times que la pesquisa "estuvo sujeta a una revisión completa de agentes del FBI y fiscales del DOJ. No hallaron evidencia creíble de conducta criminal".

Una portavoz de la Casa Blanca, por su parte, dijo al Times que se trata de un caso "descaradamente político" que demuestra que el gobierno de Joe Biden usaba, según ella, "sus recursos para poner en la mira a aliados del presidente Trump en lugar de investigar a criminales".

Qué se sabe de la investigación que llevó a mirar a Tom Homan

De acuerdo con el Times, Homan entró en la pesquisa después de que una persona que ya estaba siendo investigada dijo por iniciativa propia que un supuesto pago a Homan podría dar pie a buenos contratos con el gobierno federal para la seguridad en la frontera.

Los agentes encubiertos se hicieron pasar entonces por empresarios y se reunieron con Homan en septiembre de 2024, dijeron las fuentes al Times. Agregaron a ese medio que, en la conversación con los agentes encubiertos, Homan estuvo dispuesto a ayudar a asegurar contratos si Trump regresaba a la Casa Blanca.

Cuando Trump ganó las presidenciales y se supo que Homan tendría un cargo en su gobierno, se le pidió a fiscales de la división de integridad pública del DOJ que ayudaran en la investigación. Ello fue notificado a la administración entrante que, en ese momento, evaluaba las designaciones de cargos en el que sería el nuevo gobierno, agregó el Times.

