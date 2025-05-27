Aranceles, amenazas y narcos: las tácticas de Trump para presionar a Sheinbaum

Video Trump amenaza a Apple y Samsung con aranceles del 25%: las noticias del día

La llegada a Estados Unidos de la familia del detenido narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán es la más reciente pieza de un rompecabezas que devela la estrategia de Donald Trump para presionar a México en varios frentes.

El pasado 9 de mayo, 17 parientes de Guzmán cruzaron la frontera como parte de una negociación en la que éste se declararía culpable para evitar un juicio que podría condenarlo a cadena perpetua como a su padre, el fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín 'Chapo' Guzmán.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que confirmó el trato entre Guzmán y Washington, asegura que la familia no era buscada por las autoridades mexicanas.

Sin embargo, este hecho, suscitado en medio de la sangrienta guerra interna del cártel, forma parte, según analistas, de un plan más amplio de Trump para presionar a México en distintos ámbitos: desde los aranceles hasta la amenaza de enviar tropas para abatir a los narcos.

¿Cuáles son las otras piezas?

Trump amenaza sistemáticamente con aranceles a México y Canadá, sus socios en el acuerdo de libre comercio T-MEC, acusándolos de tolerar la entrada de drogas y migrantes indocumentados a Estados Unidos.

Designó como terroristas a seis cárteles mexicanos, incluidos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los más poderosos del país.

También envió dos buques de guerra al golfo de México y a la costa oeste para tareas de seguridad fronteriza, y acusó a Sheinbaum de tener "miedo" a los cárteles luego de que la presidenta rechazara su oferta de enviar militares para combatirlos.

La "soberanía es inviolable", respondió Sheinbaum, quien pese a ello asegura que Trump, con quien ha sostenido siete diálogos telefónicos, ha sido respetuoso con México.

Pero la presión se extendió a la gobernadora oficialista del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien Washington le revocó la visa, reportó la agencia AFP.

Aunque Ávila no enfrenta investigaciones en México, la decisión alimentó versiones en medios, como ProPublica, que aseguran que Trump tiene en la mira a varios políticos mexicanos para quitarles el visado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

¿Qué busca Trump?

Los analistas aseguran que estas piezas unidas muestran la "estrategia global" de Trump frente a México, principal socio comercial de Estados Unidos con el que comparte una frontera de 1,900 millas.

"Consiste en mezclar todo lo que se ha hecho en el pasado, porque todo esto se ha hecho de manera fragmentada, en distintas coyunturas y con distintos cárteles", dice el consultor en seguridad David Saucedo.

Cita el caso de Vicente Zambada, "Vicentillo", hijo de Ismael "Mayo" Zambada (histórico líder del cártel de Sinaloa detenido en Estados Unidos), quien fue testigo protegido en ese país contra otros capos.

"Vamos a ver qué tal le funciona, si en efecto se reducen los envíos de droga a Estados Unidos y el consumo, que serían los indicadores críticos de éxito", señaló Saucedo.

En contraste, el exjefe de operaciones internacionales de la agencia antidrogas DEA, Mike Vigil, cree que esto es solo "un show para intimidar a México", pues Trump "no habla nada de reducir la demanda (de drogas) en Estados Unidos".

En tal sentido, la estrategia del republicano busca congraciarse con su electorado.

"Se construye una idea de una frontera que está colapsada, en crisis, y que por lo tanto se tienen que tomar acciones para controlar", opina Cecilia Farfán, jefa del Observatorio de América del Norte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

¿Qué hace México?

En medio de esta presión, México aumentó las incautaciones de droga y los arrestos, y extraditó a 29 narcos. Sheinbaum también ordenó el despliegue de 10,000 militares en la frontera y recibir a migrantes deportados de varias nacionalidades, mientras repite como un mantra: "Coordinación, sí; subordinación, no".

Una diferencia sustancial con la estrategia de "abrazos, no balazos" de su predecesor y copartidario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Bajo ese enfoque, Obrador privilegió medidas contra la pobreza y la desigualdad, antes que el combate frontal a las mafias.

Sheinbaum está enviando un "mensaje más legible a Estados Unidos", dice Farfán, al destacar el papel de "superpolicía" que juega el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. "Calma algunas preocupaciones de que no están haciendo nada del lado mexicano", apunta.

Esta semana el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, destacó ante el Congreso que pese a "aspectos irritantes" en la relación con México, la cooperación en seguridad muestra un saldo "positivo".

Pero eso no quiere decir que Trump vaya a enfundar su espada, pues, como escribió el analista Jorge Zepeda Patterson: "Hacer alusión a los males que llegan de su vecino del sur es una veta que invariablemente rinde frutos y no le pasa factura".