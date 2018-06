Estados Unidos le niega la entrada al ex secretario de la OTAN

Los españoles no necesitan visa para entrar al país por menos de 90 días, pero como explica El País, "eso no garantiza que no puedan ser rechazados en la frontera. Por eso, para evitar sorpresas, se aconseja obtener antes de tomar el avión una autorización electrónica de viaje, que no da derecho a entrar en el país, pero permite confiar en que no habrá problemas en la aduana". Ese escrutinio fue el que no pasó Solana.