El récord de Pelosi y otros discursos maratónicos vividos en el Capitolio

La líder de la minoría demócrata protagonizó el discurso más largo de la historia de la Cámara de Representantes y emuló los famosos filibusters de sus colegas del Senado, aunque técnicamente lo que ella hizo no puede llamarse de la misma manera.

Lo que debía ser una intervención rutinaria de un minuto al inicio de las sesiones del miércoles en el Congreso de EEUU, terminó siendo el discurso más largo en la historia de la Cámara de Representantes.

Nancy Pelosi tomó la palabra a las 10:04 am de la mañana del miércoles y se mantuvo por horas hablando para forzar un compromiso por parte del presidente del Congreso, el republicano Paul Ryan, que garantice debatir en la cámara baja el futuro de los dreamers, algo similar a lo pactado en el Senado.



Pelosi a su salida del pleno de la Cámara de Representantes después de hablar por 8 horas 7 minutos. Alex Wong/Getty Images

Para alimentar su narración, Pelosi leyó historias de dreamers que les iban pasando en hojas sus asistentes, mientras detrás de ella un grupo de congresistas demócratas escuchaban sus palabras.

Técnicamente no se trató de un filibuster (la acción que busca obstruir el progreso legislativo) porque la figura no existe en la Cámara de Representantes: a mediados del siglo XIX se eliminó la técnica. Aún así, el discurso de Pelosi recordó otras largas comparecencias escenificadas en el Capitolio por senadores que han usado el recurso para intentar bloquear avances en los que la minoría no tiene los votos suficientes para impedir la aprobación de una ley.

Además, Pelosi no estaba bloqueando el cierre de un debate –como hacen los senadores cuando recurren al filibuster– sino que impidió que la cámara empezara a considerar los asuntos que tenía pendiente ese día.



Esta recopilación de imágenes recuerda otros discursos maratónicos oídos en el Senado.