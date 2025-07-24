Por qué el acuerdo de Trump con Columbia es una victoria para el presidente (y una señal de alarma para las universidades en EEUU

Video El activista propalestino Mahmoud Khalil ya está en NY tras su liberación y en Manhattan celebran

El histórico acuerdo alcanzado por la administración Trump con Columbia promete aportar estabilidad a una universidad en crisis. También supone una victoria crucial para el presidente Donald Trump en su campaña para reformar la educación superior.

Y en las universidades de todo el país, el acuerdo aclara lo que está en juego para cualquiera que se plantee si luchar contra las exigencias de la administración o ceder.

Columbia acordó el miércoles pagar más de 220 millones de dólares al Gobierno federal para recuperar los fondos federales para investigación, que fueron cancelados por la administración Trump en nombre de la lucha contra el antisemitismo en el campus. Esa decisión contrasta con el camino tomado por la Universidad de Harvard, que ha perdido miles de millones de dólares en fondos gubernamentales a medida que se intensifica su batalla legal sin un final a la vista.

Sin embargo, el acuerdo de Columbia también plantea interrogantes sobre la independencia de la universidad, ya que la institución se somete a una supervisión federal más estricta.

Tan pronto como Trump anunció el acuerdo, lanzó una advertencia: según él, "hay muchas otras universidades en camino".

El acuerdo es el primero que resuelve una investigación federal sobre antisemitismo desde que Trump volvió al cargo. También es el primer acuerdo con una universidad que aborda tantos elementos de la agenda del presidente, desde las admisiones y las protestas en el campus hasta los deportes femeninos y los programas de diversidad, equidad e inclusión.

Columbia aceptó algunas disposiciones similares a las que Harvard rechazó y calificó de precedente peligroso. El acuerdo exige la contratación de nuevos profesores de estudios judíos y una revisión de los académicos para garantizar el "equilibrio". Columbia quedará bajo la supervisión de un observador independiente y se le ordenará que revele los datos de contratación, admisión y disciplina para que se audite su cumplimiento.

En lo que Columbia describió como una victoria para la autonomía universitaria, el acuerdo incluye una cláusula que establece que el Gobierno no tiene autoridad para dictar las decisiones de contratación, admisión o el contenido de los discursos académicos. La rectora en funciones de la universidad, Claire Shipman, afirmó que se trataba de un acuerdo "cuidadosamente elaborado para proteger los valores que nos definen", al tiempo que se restablecía la financiación federal para la investigación de la universidad.

¿Pragmatismo de Columbia o capitulación ante Trump?

Algunos en Columbia lo calificaron como el mejor resultado posible. Otros lo calificaron como capitulación. El representante Jerry Nadler, demócrata por Nueva York y graduado de Columbia, cuyo distrito incluye el campus de Manhattan, lo calificó como un acuerdo "cobarde".

Columbia ha ondeado efectivamente "la bandera blanca de la rendición en su batalla en el corazón de la guerra de la administración Trump contra la educación superior y la libertad académica", dijo Nadler.

La universidad había sido amenazada con la posible pérdida de miles de millones de dólares en ayudas gubernamentales, incluidos más de 400 millones de dólares en subvenciones para investigación canceladas a principios de este año.

David Pozen, profesor de Derecho en Columbia, afirmó que el acuerdo plantea cuestiones legales sobre la estrategia de Trump de regular mediante acuerdos. En lugar de aplicar una norma única a toda la educación superior, según Pozen, Trump se basa en acuerdos puntuales con universidades individuales como condición para recuperar la financiación federal.

"En resumen, el acuerdo da forma legal a un plan de extorsión", afirmó.

Estudiantes sentados en la escalinata de la Biblioteca Low Memorial en el campus de la Universidad de Columbia en Nueva York, 10 de febrero de 2023. Imagen Ted Shaffrey/AP

El Consejo Americano de Educación, que representa a cientos de rectores universitarios, exhortó al Gobierno a "volver a respetar el estado de derecho".

"Esto no puede ser un modelo para el enfoque del Gobierno respecto a la educación superior estadounidense", afirmó Ted Mitchell, presidente del grupo. «Columbia se vio en una posición insostenible por las escandalosas acciones del poder ejecutivo del Gobierno».

Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro y expresidente de Harvard, calificó el acuerdo como un "modelo excelente" para los acuerdos con Harvard y otras universidades. Afirmó que preserva la independencia de Columbia al tiempo que aborda el antisemitismo y renueva el enfoque en el mérito.

"Este puede ser el mejor día que ha tenido la educación superior en el último año", escribió Summers en la red social X.

Decenas de universidades se enfrentan a investigaciones federales

Con este acuerdo, Trump ha cobrado un nuevo impulso en su campaña para que las universidades del país se ajusten a su visión. Decenas de campus están siendo investigados por el Gobierno federal por acusaciones relacionadas con el antisemitismo, la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) y los atletas transgénero en los deportes femeninos.

Trump ha reservado sus críticas más duras para las universidades privadas de élite, pero su administración también ha centrado recientemente su atención en las grandes universidades públicas, como la Universidad George Mason.

Entre los partidarios de Trump, el acuerdo con Columbia se considera un primer paso para contrarrestar el sesgo liberal que, según ellos, ha impregnado los campus universitarios.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, calificó las reformas de Columbia como una hoja de ruta para las universidades que buscan recuperar la confianza del público. "Creo que tendrán un efecto dominó en todo el sector de la educación superior y cambiarán el curso de la cultura universitaria en los próximos años", afirmó McMahon en un comunicado.

El acuerdo se produce tras otras victorias menores de la administración, como el reciente acuerdo con la Universidad de Pensilvania sobre la nadadora transgénero Lia Thomas. Penn aceptó modificar los registros escolares de Thomas y pedir disculpas a las atletas femeninas "perjudicadas" por la participación de Thomas.

Apenas unos días antes, el presidente de la Universidad de Virginia aceptó dimitir en medio de una investigación del Departamento de Justicia sobre las políticas de DEI.

Harvard como ejemplo de lucha

Muchos rectores universitarios han apoyado a Harvard en su lucha contra la administración Trump, al ver su propia independencia amenazada por las sanciones del Gobierno contra la universidad de la Ivy League. Harvard, la universidad más antigua y rica del país, suele considerarse un referente para otras instituciones, y algunos la ven como la mejor esperanza para repeler la campaña de presión de la administración Trump.

Ahora, el caso de Harvard tiene aún más importancia. A principios de este mes, Trump dijo que parecía inminente un acuerdo con Harvard, pero esta semana arremetió contra la universidad tras una vista judicial en uno de los litigios de Harvard.

"Una parte importante será cuánto obtendrá Harvard en el futuro", dijo Trump a los periodistas esta semana. "Y no van a obtener mucho".

Incluso antes de que Trump asumiera el cargo, más universidades habían estado retirándose de la DEI y tomando otras medidas para dar marcha atrás en lo que algunos consideran una deriva política hacia la izquierda. Sin embargo, si el acuerdo de Columbia se convierte en un modelo, podría obligar a un replanteamiento aún más profundo.

El acuerdo exige el pleno cumplimiento de la interpretación que hace la administración del Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación sexual en la educación. Los funcionarios de Trump han utilizado la ley para obligar a retirar a los atletas transgénero de los deportes femeninos. El acuerdo también exige informes periódicos para garantizar que Columbia no «promueva objetivos DEI ilegales».

En cuanto a las admisiones, el acuerdo obliga a Columbia a limitar la consideración de la raza incluso más allá de la decisión del Tribunal Supremo de 2023 que pone fin a la acción afirmativa. Esa decisión dejó abierta la posibilidad de que las universidades pudieran tener en cuenta la opinión de los solicitantes sobre cómo su raza había afectado a su vida, incluso en los ensayos de solicitud de ingreso a la universidad. El acuerdo de Columbia parece prohibir tales consideraciones.

También ordena a la universidad que tome medidas para "disminuir la independencia financiera" de los estudiantes internacionales. Columbia tiene una de las mayores poblaciones de estudiantes internacionales del país, que representan alrededor del 40 % de su matrícula.

Es posible que no se sepa durante años cuánto cedió Columbia a cambio. Tampoco hay garantía de que la universidad esté completamente libre de sospecha: el acuerdo deja abierta la posibilidad de futuras "revisiones de cumplimiento, investigaciones, recortes de fondos o litigios" por parte del Gobierno.

