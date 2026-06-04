Espionaje

Cómo China utiliza LinkedIn para acceder a información clasificada de EEUU

Los servicios de inteligencia advierten que una oferta de trabajo aparentemente legítima podría ser el primer paso de una operación de espionaje

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
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Las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, emitieron una advertencia conjunta sobre presuntas operaciones de espionaje vinculadas a China que estarían utilizando plataformas profesionales como LinkedIn y sitios de búsqueda de empleo para contactar a personas con acceso a información sensible.

Las cinco naciones, conocidas como la alianza de inteligencia " Five Eyes", señalaron que los servicios de inteligencia militar chinos han ampliado sus métodos de reclutamiento en línea para acercarse a funcionarios gubernamentales, militares, analistas y otras personas con acceso a información confidencial o privilegiada.

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Según el comunicado conjunto, los presuntos reclutadores suelen hacerse pasar por empleados de consultoras privadas, centros de análisis o empresas de recursos humanos. A través de perfiles falsos y ofertas laborales aparentemente legítimas, buscan establecer contacto con potenciales objetivos.

¿A quiénes buscan reclutar?

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Las agencias indicaron que los principales objetivos son personas con autorizaciones de seguridad, especialmente aquellas que trabajan en áreas de relaciones exteriores, defensa, inteligencia y fuerzas armadas.

Sin embargo, la advertencia también señala que académicos, periodistas y empleados de centros de investigación han sido contactados debido a su posible acceso a información gubernamental o estratégica.

"Los servicios de inteligencia militar de China utilizan una variedad cada vez más amplia de sitios de redes profesionales y plataformas de empleo en línea para atacar a personal gubernamental y militar de Five Eyes, así como a cualquier persona con acceso a información clasificada o privilegiada", señalaron las agencias.

De acuerdo con las autoridades, algunas de las personas contactadas han recibido solicitudes para elaborar informes o análisis especializados a cambio de pagos que pueden ir desde cientos hasta miles de dólares. En algunos casos, los pagos habrían sido realizados mediante criptomonedas.

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Las agencias advirtieron que estas tareas aparentemente inofensivas pueden formar parte de un proceso gradual para obtener información sensible sobre operaciones gubernamentales, capacidades militares o asuntos estratégicos.

"Los servicios de inteligencia militar de China buscan en última instancia adquirir información militar, política y económica privilegiada que pueda proporcionar a China una ventaja estratégica y táctica sobre Five Eyes", indicó el aviso.

La alianza también alertó que miembros de las fuerzas armadas pueden ser interrogados sobre sus funciones, actividades de sus unidades, bases militares o despliegues específicos.

"Las agencias de Five Eyes han identificado a personas que han participado en estas actividades, lo que ha derivado en procesos penales, pérdida de empleos y revocación de autorizaciones de seguridad", advirtió el comunicado.

La alerta conjunta es considerada inusual debido a que fue emitida de manera coordinada por las cinco agencias de inteligencia, en medio de las preocupaciones persistentes de los países occidentales sobre las actividades de espionaje atribuidas a China.

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