Cómo China utiliza LinkedIn para acceder a información clasificada de EEUU
Los servicios de inteligencia advierten que una oferta de trabajo aparentemente legítima podría ser el primer paso de una operación de espionaje
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, emitieron una advertencia conjunta sobre presuntas operaciones de espionaje vinculadas a China que estarían utilizando plataformas profesionales como LinkedIn y sitios de búsqueda de empleo para contactar a personas con acceso a información sensible.
Las cinco naciones, conocidas como la alianza de inteligencia " Five Eyes", señalaron que los servicios de inteligencia militar chinos han ampliado sus métodos de reclutamiento en línea para acercarse a funcionarios gubernamentales, militares, analistas y otras personas con acceso a información confidencial o privilegiada.
Según el comunicado conjunto, los presuntos reclutadores suelen hacerse pasar por empleados de consultoras privadas, centros de análisis o empresas de recursos humanos. A través de perfiles falsos y ofertas laborales aparentemente legítimas, buscan establecer contacto con potenciales objetivos.
¿A quiénes buscan reclutar?
Las agencias indicaron que los principales objetivos son personas con autorizaciones de seguridad, especialmente aquellas que trabajan en áreas de relaciones exteriores, defensa, inteligencia y fuerzas armadas.
Sin embargo, la advertencia también señala que académicos, periodistas y empleados de centros de investigación han sido contactados debido a su posible acceso a información gubernamental o estratégica.
"Los servicios de inteligencia militar de China utilizan una variedad cada vez más amplia de sitios de redes profesionales y plataformas de empleo en línea para atacar a personal gubernamental y militar de Five Eyes, así como a cualquier persona con acceso a información clasificada o privilegiada", señalaron las agencias.
De acuerdo con las autoridades, algunas de las personas contactadas han recibido solicitudes para elaborar informes o análisis especializados a cambio de pagos que pueden ir desde cientos hasta miles de dólares. En algunos casos, los pagos habrían sido realizados mediante criptomonedas.
Las agencias advirtieron que estas tareas aparentemente inofensivas pueden formar parte de un proceso gradual para obtener información sensible sobre operaciones gubernamentales, capacidades militares o asuntos estratégicos.
"Los servicios de inteligencia militar de China buscan en última instancia adquirir información militar, política y económica privilegiada que pueda proporcionar a China una ventaja estratégica y táctica sobre Five Eyes", indicó el aviso.
La alianza también alertó que miembros de las fuerzas armadas pueden ser interrogados sobre sus funciones, actividades de sus unidades, bases militares o despliegues específicos.
"Las agencias de Five Eyes han identificado a personas que han participado en estas actividades, lo que ha derivado en procesos penales, pérdida de empleos y revocación de autorizaciones de seguridad", advirtió el comunicado.
La alerta conjunta es considerada inusual debido a que fue emitida de manera coordinada por las cinco agencias de inteligencia, en medio de las preocupaciones persistentes de los países occidentales sobre las actividades de espionaje atribuidas a China.