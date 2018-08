Desde Twitter Trump se queja de que las redes sociales censuran a los republicanos y a los conservadores

“Las redes sociales están discriminando totalmente a las voces Conservadoras/Republicanas. Hablando fuerte y claro por la Administración Trump, no dejaremos que eso pase. Están acallando las opiniones de muchas personas de la derecha, mientras que al mismo tiempo no hacen nada a otros…

El mandatario no pasó la oportunidad para fustigar a los medios de comunicación que considera “de izquierda” y a los que califica de “noticias falsas”; aunque asegura que no pide que los saquen de las redes.

“La Censura es una cosa muy peligrosa y absolutamente imposible de vigilar. Si están desterrando Noticias Falsas, no hay nada tan Falso como CNN y MSNBC, y sin embargo no pido que su comportamiento enfermizo sea removido. Me he acostumbrado y los veo con una dosis de desconfianza, o nos veo en absoluto…”