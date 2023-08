¿Tiene futuro el esfuerzo de DeSantis para quitarle la candidatura presidencial republicana a Trump?

“He visto un error tras otro. Eso me sugiere que él no tiene el instinto político para jugar a este nivel”, dijo Ayres al diario The New York Times, refiriéndose a una ocasión en la que DeSantis se refirió en marzo a la invasión rusa a Ucrania como una “disputa territorial” y agregó que defender a Ucrania no es un interés vital para Estados Unidos.