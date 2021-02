La implosión del Trump Plaza: el fin de otro 'gran negocio' que acabó en la ruina

La era de los casinos Trump en Atlantic City llega a su fin el miércoles, con el derribo del hotel-casino de 39 pisos que perteneció al expresidente Donald Trump y que a mediados de los años 90 llegó a ser la más grande atracción para apostadores en Nueva Jersey: The Trump Plaza.

Historia de un costoso fracaso

Trump abrió el hotel-casino de más de 600 cuartos en 1984, siete años después de la legalizaron los juegos de apuesta, convirtiendo a The Trump Plaza en la décima atracción para apostadores en Atlantic City.

Después de Trump Plaza, Trump abrió Trump’s Castle en 1985, y Trump Taj Mahal en 1990. Para resaltar sus propiedades, Trump trajo a celebridades como Michael Jackson , The Rolling Stones y Mike Tyson .

En su mejor momento, en 1996, The Trump Plaza y otras propiedades del imperio de casinos de Trump en Atlantic City generaron miles de trabajos , según NJ Advance Media . El hotel-casino llegó a tener hasta 6,100 trabajadores por aquel entonces.

Luego el imperio de casinos de Trump tuvo un declive seguido por bancarrotas . Cuando The Trump Plaza cerró en septiembre de 2014, tenía el récord del hotel-casino con el peor rendimiento de Atlantic City. Desde entonces había permanecido cerrado.

En Atlantic City llego a haber 13 casinos. Quedan nueve, según un conteo del The New York Times.

Por eso, el cierre de The Trump Plaza “se convirtió en el símbolo de la caída de la ciudad, así como de su imperio de casinos”, dijo The Press of Atlantic City.