Gracias por el privilegio de servirlos a ustedes y por la vida gratificante que el servicio en uniforme y la función pública me han permitido vivir. He tratado de servir a nuestro país honorablemente. He cometido errores, pero espero que mi amor por Estados Unidos haga un peso favorable en contra de ellos.

A menudo he observado que soy la persona más afortunada de la Tierra. Me siento así incluso ahora mientras me preparo para el final de mi vida. He amado mi vida, todo de ella. He tenido experiencias, aventuras y amistades suficientes para diez vidas satisfactorias, y estoy muy agradecido. Como la mayoría de las personas, tengo arrepentimientos. Pero no cambiaría un día de mi vida, en buenos o malos momentos, por el mejor día de alguien más.