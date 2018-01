Con lujo de detalle describió la actriz porno Stormy Daniels un encuentro sexual con Trump, aunque ahora lo niegue

La revista 'In Touch' publicó la transcripción completa de una entrevista de 2011 en la que comparte los pormenores de su primer encuentro en la habitación del hotel de Trump, que entonces ya estaba casado con actual primera dama. "Puedo describir sus genitales perfectamente", asegura la actriz.

La actriz porno Stormy Daniels negó esta semana haber mantenido una relación con el presidente Donald Trump después de que se revelara que recibió antes de las elecciones una abultada cifra de dinero a cambio de su silencio, sin embargo, la hemeroteca le ha jugado una mala pasada al resurgir del archivo una vieja entrevista en la que cuenta con todo lujo de detalle un encuentro sexual y la relación que mantuvieron durante aproximadamente un año.

La revista In Touch revivió una entrevista de 2011, cinco años antes de que Trump se lanzara a la presidencia, en la que la actriz porno cuenta cómo conoció al magnate en un evento promocional que se celebraba en el mismo lugar en el que el mandatario participaba en un torneo de golf en Lake Tahoe y, según su versión, tuvieron sexo esa misma noche.





La publicación asegura que después de la entrevista la actriz se sometió a un polígrafo y su historia fue verificada por una de sus amigas más cercanas e incluso por su exmarido, que en ese periodo era su novio y asegura que estuvo presente en algunas de las conversaciones telefónicas que mantuvieron. Ambos también se sometieron a la prueba de la verdad.

Pese a que ahora niega haber tenido cualquier relación (que podría ser parte del pacto para que no hablara sobre el asunto a cambio de 130,000 dólares), Daniels no escatima en detalles y aunque asegura que el sexo aquella noche “no fue nada loco”. Si tuviera que hacerlo, “podría describir sus genitales perfectamente”.

“No me encadenó a la cama ni nada de eso. Fue una única posición”, comenta Daniels, quien asegura que Trump parecía “dulce después de aquello. Y me decía ‘quiero verte otra vez ¿cuándo puedo verte otra vez?’”.



"Uf, aquí vamos..."

El encuentro tuvo lugar el mismo día que se conocieron. Trump invitó a Daniels a una cena en su cuarto y la actriz, que declara estaba “fascinada” por la personalidad del empresario aceptó.

Cuando llegó, Trump la recibió en pijama. “¿Sabe el señor (Hugh) Hefner que le has robado su estilo?”, bromeó Daniels, en referencia al dueño de la revista Playboy, que suele aparecer en bata y ropa de noche en las fotos con las modelos.

Según su relato hablaron durante un largo rato sobre negocios, Trump le preguntó sobre la industria del porno y cuánto dinero podía ganar con las regalías, la alabó diciendo que era “muy inteligente” y le insinuó la posibilidad de trabajar en su programa de televisión. "Y eso fue más o menos con lo que intentó hacerme picar durante todo un año", lamenta.

En un momento de la noche Daniels fue al aseo y cuando salió Trump ya estaba en la cama y le dijo “ven aquí”.

"Y pensé ‘uf, aquí vamos’. Y empezamos a besarnos. En realidad, ni siquiera sé por qué lo hice, pero sí recuerdo que mientras estábamos teniendo relaciones sexuales, que yo estaba como, 'por favor, no intentes pagarme’. Y luego recuerdo haber pensado ‘apuesto a que, si lo hace, sería mucho", cuenta.

Melania Trump

En un momento de la conversación previa, Daniels le preguntó al magnate por su pelo y Trump comentó que su esposa y su hijo le hacían bromas sobre el asunto. La actriz asegura que cuando preguntó sobre su esposa “él empezó, ‘oh, no te preocupes por ella’ y rápidamente cambió de tema”.



Daniels asegura que ahora (en el momento de la entrevista) siendo madre y teniendo un hijo de la edad del de Trump entonces se siente culpable. “Sí, me siento mal. No me sucedió en al momento”. “No pensé mucho en ello en el momento”.







Trump en portada

Durante la velada, Trump también alardeó de aparecer en una revista económica que le mostró varias veces. "Mira esta revista, ¿no me veo genial en la portada?”, asegura que le dijo.

“La tenía en la habitación y me lo mostró y pensé: ‘Amigo, sé quién eres’. Estaba intentando impresionarme, supongo”, reconoce.

¿Un autógrafo?

Antes de despedirse esa noche Trump sacó un DVD protagonizado por Daniels y le pidió que se lo firmara.

Los siguientes encuentros, según cuenta, se organizaron a través de su guardaespaldas, Keith, o su secretaria, Rhona. Trump la invitaba a eventos y siempre la llamaba desde números ocultos, algo que al final parece que agobió a la actriz.



“Siempre fue un shock responder a un número que esperabas que fuera una encuesta o un cobrador de facturas y era Donald Trump. Siempre desde un número bloqueado”, asegura.

“Está bien ser amigo de alguien que trabaja en el negocio del entretenimiento para adultos en privado, pero públicamente, vas a atacar a la industria o a las personas que trabajan en ella”, se cuestiona, al tiempo que se siente engañada por la esquiva palabra del empresario para ayudarla a entrar en la televisión.