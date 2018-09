Con corbatas iguales estos 14 hombres, y una mujer, acompañaron el féretro de John McCain

Estos cercanos amigos de McCain portaban la misma corbata azul marina con rayas blancas y plateadas, en un gesto protocolar de respeto. Físicamente no cargaron el ataúd, un traslado que fue hecho por miembros de la marina, pero sí acompañaron de cerca a la familia del difunto en la Catedral Nacional.

Poco después de que el senador McCain se enterara el verano pasado que tenía cáncer cerebral terminal, comenzó a convocar reuniones todos los viernes en su oficina del Capitolio con un grupo de asistentes de confianza para planificar su funeral , según reportó el diario The New York Times .

Algunos de los 15 recibieron la invitación para rendir los honores por teléfono, mientras otros lo recibieron en persona. "Siempre hemos tenido mucho más en común entre nosotros que el desacuerdo", escribió McCain en una carta póstuma entregada a principios de esta semana por uno de los portadores del féretro, el ex jefe de la campaña presidencial de McCain, Richard Davis.

Los 15 que homenajearon al veterano senador fueron el actor Warren Beatty, el vicepresidente Joe Biden, el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, el ex secretario de Defensa William Cohen, el empresario Stephen Dart, el ex jefe de la campaña presidencial de McCain Richard Davis, la recaudadora de fondos para sus campañas, Carla Eudy, el exsenador Russ Feingold, el exsenador de Texas Phil Gramm, el exsenador Gary Hart, el activista ruso Vladimir Kara-Murza, el exgobernador de Pennsylvania Tom Ridge, el ex jefe de gabinete de McCain Mark Salter, el veterano de guerra y fundador de FedEx Fred Smith y el senador Sheldon Whitehouse.