"Larga vida al rey": la polémica por el post en el que Trump se refiere a sí mismo como monarca

"Los peajes por congestión están muertos. Mahattan, y todo Nueva York, están a salvo. ¡Larga vida al rey!".

Con este llamativo mensaje en redes sociales fue como Donald Trump celebró este miércoles la decisión de su gobierno de eliminar una polémica tarifa impuesta desde hace algunos meses a los conductores que quieren acceder a la isla de Manhattan.

Cuando habla del “rey”, por supuesto, Trump se refiere a sí mismo. Y no es la primera vez que el presidente estadounidense demuestra su admiración por todo lo que rodea a la monarquía.

El pronunciamiento tiene fuertes resonancias políticas en un país que se vanagloria de haberse independizado del rey británico y de su larga tradición republicana.

En un hecho sin precedentes, la Casa Blanca publicó poco después en redes un fotomontaje con la imagen de Trump luciendo sonriente una corona, simulando el formato de portada de la revista Time aunque en este caso llamada Trump, y de nuevo mostrando la frase “Larga vida al rey” como titular.

No se tiene referencias a otro momento en que la Casa Blanca, incluso como broma, se refiera al presidente de EEUU como un monarca.

El presidente ya se había opuesto a los peajes de $9 en Nueva York por considerarlos “destructivos” para la ciudad y en campaña prometió que los eliminaría.

El secretario de Transporte Sean Duffy cumplió este miércoles con la orden del presidente y se lo comunicó en una carta a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

“Comparto las preocupaciones del presidente sobre los impactos para los estadounidenses de clase trabajadora que ahora tienen una carga financiera adicional que contabilizar en su vida diaria”, escribió Duffy.

"Somos una nación de leyes, no gobernada por un rey", responde la gobernadora de Nueva York

A Hochul, sin embargo, no le gustó en absoluto la referencia poco democrática de Trump a la monarquía, especialmente después de que la gobernadora demócrata tratara de convencer sin éxito al presidente de las ventajas del programa de peajes en varias conversaciones durante las últimas semanas.

“Somos una nación de leyes, no gobernada por un rey, La Autoridad Metropolitana de Transporte ha iniciado procedimientos legales en el Distrito Sur de Nueva York para preservar este programa crítico. Nos veremos en los tribunales”, advirtió la gobernadora Kathy Hochul.

Trump es un gran aficionado a todo lo que recuerde a las familiares reales tradicionales, como los bailes inaugurales de gala, los desfiles militares o su pasión por el oro.

Durante su discurso inaugural insistió en que, cuando un hombre intentó asesinarlo el pasado verano, fue “salvado por Dios para hacer EEUU grande otra vez”, apelando a una especie de derecho divino monárquico.



