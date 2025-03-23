Trump debe respetar la soberanía de Canadá: EEUU en el foco de las campañas electorales en el país del norte

El nuevo primer ministro canadiense, Mark Carney, y su oponente conservador lanzaron este domingo sus campañas electorales mientras Canadá y Estados Unidos se enfrentan en una guerra comercial y sobrevuelan las amenazas de anexión por parte del presidente Donald Trump.

“El presidente Trump afirma que Canadá no es un país real. Quiere desanimarnos para que Estados Unidos pueda poseernos. No permitiremos que eso suceda”, declaró Carney, que también anunció que habrá una campaña electoral de cinco semanas antes de la votación del 28 de abril.

PUBLICIDAD

Los liberales en el gobierno parecían encaminados a una histórica derrota electoral este año hasta que Trump declaró una guerra comercial. El republicano ha dicho repetidamente que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, lo que ha enfurecido a los canadienses y ha llevado a un aumento del nacionalismo que ha fortalecido la posición de los liberales en las encuestas.

“Estamos enfrentando la crisis más significativa de nuestras vidas debido a las amenazas injustificadas del presidente Trump, sus acciones comerciales y sus amenazas a la soberanía”, afirmó Carney.

La campaña electoral para 343 escaños o distritos en la Cámara de los Comunes durará 37 días.

Si bien otros partidos están en campaña, los liberales y los conservadores son los únicos que tienen la oportunidad de formar un gobierno. El partido que tenga la mayoría en el Parlamento, ya sea solo o con el apoyo de otro partido, formará el próximo gobierno y su líder será el primer ministro.

Carney, de 60 años, fue el jefe del Banco de Canadá durante la crisis financiera de 2008. En 2013 se convirtió en el primer no ciudadano del Reino Unido en dirigir el Banco de Inglaterra, ayudando a gestionar el impacto del Brexit.

Carney ha llevado al Partido Liberal más a la derecha, eliminando el impuesto a las emisiones de carbono aplicado por Justin Trudeau y anulando un aumento a los impuestos por ganancias de capitales. También anunció el domingo un recorte a los impuestos de la clase media.

PUBLICIDAD

Reemplazó a Justin Trudeau, quien anunció su renuncia en enero pero permaneció en el poder hasta que el Partido Liberal eligió un nuevo líder tras una contienda por el liderazgo del partido gobernante.

Un "Trump canadiense o un gobierno que una al país"

Los conservadores de la oposición esperaban que la elección se centrara en Trudeau, cuya popularidad disminuyó a medida que aumentaban los precios de los alimentos y la vivienda y la inmigración. Pero después de décadas de estabilidad bilateral, se espera que la votación se centre ahora en quién está mejor preparado para lidiar con Trump.

Carney indicó que la elección para los canadienses es entre un “Trump canadiense o un gobierno que una al país”.

Trump impuso aranceles del 25% al acero y aluminio de Canadá y está amenazando con aranceles generales sobre todos los productos canadienses, así como sobre todos los socios comerciales de Estados Unidos, a partir del 2 de abril.

Pierre Poilievre, el líder de los conservadores, es el principal rival de Carney. Los conservadores se dirigían hacia una gran victoria en las elecciones federales de Canadá este año hasta que las amenazas de Trump los descarrilaron.

Poilievre, de 45 años, es un político de carrera y un populista combativo que dice que pondrá “a Canadá primero”. Prometió desfinanciar la emisora pública de Canadá y no permite que los medios de comunicación suban a sus autobuses y aviones de campaña.

Ha dicho que se enfrentará a Trump, pero la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, una aliada conservadora, comentó en una entrevista que Poilievre estaría “muy en sintonía” con la “nueva dirección en Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

“Insistiré en que el presidente reconozca la independencia y soberanía de Canadá. Insistiré en que elimine los aranceles a nuestra nación”, sostuvo Poilievre al lanzar su campaña. “Sé que muchas personas están preocupadas, enojadas y ansiosas. Y con buena razón como resultado de las amenazas inaceptables del presidente (Trump) contra nuestro país”, agregó.

Carney aún no ha tenido una llamada telefónica con Trump y eso podría no suceder hasta después de las elecciones. Trump se burló de Trudeau llamándolo gobernador, pero aún no ha mencionado el nombre de Carney.

El nuevo primer ministro señaló que hay ciertas condiciones para una discusión con Trump. “El señor Trump debe reconocer que Canadá es un país soberano. Tiene que decir eso, tiene que aceptarlo, antes de que podamos tener una discusión sobre un acuerdo comercial”, afirmó.

Mira también: