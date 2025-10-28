Bill Gates cambia de criterio en tiempos de Trump: ahora cuestiona el alcance de los daños del cambio climático

El filántropo fundador de Microsoft, Bill Gates, que ha gastado millones y millones de dólares en la lucha contra el cambio climático, ahora ha suavizado su postura sobre este y sus efectos sobre la humanidad.

El cambio de postura es el último entre una corriente de multimillonarios que adecuan sus criterios al de la administración de turno en la Casa Blanca.

La Fundación Bill y Melinda Gates comprometió 1.400 millones de dólares durante el período 2022-2025 para proyectos de adaptación climática (ayuda a agricultores vulnerables, desarrollo de resiliencia) en todo el mundo.

Gates ha declarado que ha invertido personalmente alrededor de $2,000 millones en iniciativas relacionadas con el clima y que planeaba invertir igual cantidad en los próximos cinco años.

Sin embargo, ahora, en una nota divulgada este martes en su web, alertó sobre lo que llamó una errada "visión apocalíptica del cambio climático" que sostiene que "en unas décadas, el cambio climático catastrófico diezmará la civilización".

Gates dice ahora que "aunque el cambio climático tendrá serias consecuencias, no conducirá a la desaparición de la humanidad".

"Desafortunadamente, la perspectiva apocalíptica está haciendo que gran parte de la comunidad climática se centre demasiado en los objetivos de emisiones a corto plazo, y está desviando recursos de las medidas más eficaces que deberíamos tomar para mejorar la vida en un mundo en calentamiento", opina Gates.

En su mensaje explica que "es el momento" de reenfocar los esfuerzos para que "el bienestar humano" esté "en el centro de nuestras estrategias climáticas", con prioridad para la mejora de la agricultura para combatir el hambre, y la salud, en los países más pobres.

"Aunque el cambio climático afectará más a las personas pobres que a cualquier otro grupo, para la gran mayoría de ellas no será la única amenaza, ni siquiera la mayor, para sus vidas y su bienestar. Los mayores problemas siguen siendo, como siempre, la pobreza y las enfermedades".

El filántropo mencionó en su mensaje que la temperatura no es la mejor medida del progreso y la salud y la prosperidad son las defensas más sólidas contra un mundo en calentamiento.

Gates ha dedicado miles de millones de dólares en campañas para alertar sobre los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero, y publicó un libro en 2021, "Cómo evitar un desastre climático", donde propuso "un plan amplio, práctico y accesible sobre cómo el mundo puede llegar a cero emisiones de gases de efecto invernadero a tiempo para evitar una catástrofe climática", según la descripción de la publicación.

Pero, con esta nueva posición, reconoce que "algunos defensores del clima no estarán de acuerdo conmigo, me llamarán hipócrita (...) o verán esto como una forma engañosa de argumentar que no debemos tomarnos en serio el cambio climático".

Según Gates, "el cambio climático es un problema muy importante. Es necesario resolverlo, junto con otros problemas como la malaria y la desnutrición".

El fundador de Microsoft, ha sido un importante impulsor de las tecnologías verdes a través de su organización Breakthrough Energy, un fondo creado en 2015 que ha invertido aproximadamente 2,200 millones de dólares en tecnologías emergentes, como el cemento bajo en carbono.

A qué se debe el cambio de postura de Bill Gates

David Callahan, editor de Inside Philanthropy, dijo al The New York Times que Gates podría estar intentando reposicionarse dentro del debate del cambio climático en EEUU, en un entorno en el que el presidente Donald Trump y los republicanos consideran el asunto como una falsedad que desperdicia recursos y oportunidades de negocios.

"Se podría imaginar que esto es una continuación de su deseo de moverse hacia el centro y no querer ser blanco de la administración Trump", reseñó NYT.

Hace apenas un mes el presidente Donald Trump expresó ante la asamblea de la ONU que el concepto del cambio climático es "la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo".

"Todas estas predicciones realizadas por las Naciones Unidas y muchos otros, a menudo por motivos erróneos, eran falsas. Fueron realizadas por personas insensatas que han costado fortunas a sus países y les han privado de cualquier oportunidad de éxito. Si no se alejan de esta estafa ecológica, su país fracasará", aseveró Trump.

