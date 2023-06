Biden advierte que la amenaza de Putin sobre el uso de armas nucleares tácticas contra Ucrania "es real"

“Cuando estuve aquí hace unos dos años diciendo que me preocupaba que el río Colorado se secara, todos me miraban como si estuviera loco”, dijo Biden a la audiencia. “Me miraron de la misma manera que me vieron cuando dije que me preocupa que Putin pueda usar armas nucleares tácticas. "Es real", dijo Biden de acuerdo a un reporte de Reuters.