Legisladores evalúan reforzar sus medidas de seguridad tras el ataque contra dos congresistas en Minnesota

Video Qué se sabe sobre el ataque a dos legisladores demócratas en Minnesota

Los legisladores continúan conmocionados este domingo tras el tiroteo a dos congresistas demócratas del estado de Minnesota: el incidente los ha hecho plantarse si necesitan escoltas de seguridad a tiempo completo para protegerse.

"No quiero pensar que tengo que tener una escolta de seguridad personal a donde quiera que vaya, pero creo que realmente tenemos que mirar la situación en la que estamos", expresó la senadora demócrata de Minnesota Tina Smith este domingo en NBC News.

PUBLICIDAD

"Este no es el modo en que nuestro gobierno debería funcionar cuando las personas, cualquiera de nosotros, siente este tipo de amenaza".

La otra senadora del estado, Amy Klobuchar, abordó directamente el ambiente político divisorio mientras recordaba a la representante estatal Melissa Hortman, quien fue asesinada en el ataque.

"Estas son personas reales y antes de empezar a atribuirles motivos o atacarlas en línea, tal vez deberías pensar en la vida de Melissa Hortman", declaró Klobuchar en CNN. “Era una persona que hizo todo por las razones correctas. Independientemente de los partidos políticos, mira su rostro antes de poner algo en internet”.

La exlíder de la Cámara Baja estatal Melissa Hortman y su esposo, Mark, fueron asesinados en su casa en Brooklyn Park la mañana del sábado. El senador John Hoffman, también demócrata, y su esposa, Yvette, fueron baleados en su hogar en Champlin, a unas nueve millas de distancia.

Estos ataques son un escenario sombrío para los miles de estadounidenses que son legisladores en los 50 estados y en Washington. Los representantes asisten rutinariamente a eventos públicos con poca o ninguna seguridad y viven con sus familias en comunidades políticamente divididas.

La violencia política aumenta en EEUU

Los ataques se producen en medio de una reciente oleada de violencia política que parece provenir de todos los rincones ideológicos. La Policía del Capitolio aumentó la seguridad para Klobuchar y Smith tras los ataques, que ocurrieron temprano el sábado por la mañana.

PUBLICIDAD

Toda la delegación del Congreso de Minnesota, tanto republicanos como demócratas, emitió una declaración conjunta condenando los asesinatos. "Hoy hablamos con una sola voz para expresar nuestra indignación, dolor y condena por este horrible ataque a los servidores públicos", dice la declaración. "No hay lugar en nuestra democracia para la violencia motivada políticamente".

"Nada nos une más que el duelo por alguien más que está en la vida política", afirmó el senador republicano de Kentucky Rand Paul en NBC. "Republicanos o demócratas nos unimos por esto".

Paul dijo que él mismo había sido víctima de violencia política cuando fue atacado por un vecino en 2017, así como en la práctica para el juego de béisbol del Congreso donde un hombre armado hirió gravemente a varias personas, incluido al legislador Steve Scalise.

Mira también: