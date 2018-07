Aunque Trump no quiera, Melania seguirá viendo CNN (y los canales que ella prefiera)

“ Melania Trump verá el canal que quiera”. La extraña sentencia la ha hecho Stephanie Grisham, vocera de la primera dama en la Casa Blanca, en respuesta a un artículo publicado por el diario The New York Times en el que se reveló que hubo tensión al interior del avión presidencial, el 'Air Force One', cuando Donald Trump descubrió que su esposa veía el canal CNN, ese que tanto ha vilipendiado y condenado de dar ‘fake news’.