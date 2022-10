Los Archivos Nacionales dicen que todavía no tienen todos los documentos del gobierno de Trump

De acuedo con Steidel Wall, los Archivos Nacionales no han podido obtener registros federales relacionados con "cuentas no oficiales de mensajería electrónica que no fueron copiadas o reenviadas a sus cuentas de mensajes electrónicos oficiales", algo que están obligados a hacer los asesores presidenciales por ley. De acuerdo con la carta, estas cuentas no oficiales se habrían utilizado para tratar asuntos oficiales.