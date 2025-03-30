Sin que haya pasado la resaca de los últimos aranceles, Trump alista otros más amplios este 2 de abril

Video El 2 de abril entran en vigor los aranceles de Trump: se espera el anuncio de nuevos impuestos

El gobierno de Donald Trump se prepara para anunciar una nueva ronda de aranceles que ha calificado como “recíprocos” a importaciones de países que, según el mandatario, aplican tarifas a los productos estadounidenses.

Trump ha dicho que los aranceles “recíprocos” serán anunciados el 2 de abril, un día antes de que entren en vigor aranceles a las importaciones automotrices y a algunas autopartes que el mandatario dio a conocer apenas esta semana.

El 2 de abril también vence la pausa de un mes que Trump aplicó a los aranceles del 25% a las importaciones de productos provenientes de México y Canadá. Esos aranceles han sido aplazados en dos ocasiones previas, a principios de febrero y luego a principios de marzo.

En cambio, los aranceles generales al aluminio y acero impuestos desde mediados de marzo se han mantenido en vigor desde entonces. También se han mantenido los aranceles a los productos chinos impuestos por Trump: primero del 10% y luego del 20%. China, la Unión Europea y Canadá han respondido con medidas similares a algunos productos estadounidenses.

De acuerdo con especialistas, los constantes cambios de rumbo en las políticas comerciales estadounidenses han agudizado la incertidumbre entre los inversionistas en las últimas semanas. Expertos han calificado el comportamiento de Trump como “errático” y dañino para las inversiones, pues cuando no existe confianza en las reglas de juego de un país, los inversores suelen demorarse antes de abrir la billetera.

Los mercados también han resentido los virajes comerciales de Trump. El viernes, los principales indicadores cerraron con pérdidas en Wall Street y registraron una de sus peores jornadas de los últimos dos años.

Qué pueden esperar los socios de EEUU de los aranceles recíprocos de Trump

Aunque Trump en un inicio había utilizado un tono amenazante para tratar el tema de su nueva ronda de aranceles, en días recientes lo ha suavizado al decir que ofrecerá “oportunidades a muchos países”.

Por ejemplo, el lunes en una publicación en Truth Social dijo que esas “oportunidades” serán para los socios comerciales de Estados Unidos y, el miércoles, durante una rueda de prensa dijo a reporteros que "la gente se va a sorprender mucho”.

“En muchos casos, será menor que la tarifa que nos han estado cobrando durante décadas”, dijo al firmar la orden ejecutiva con la que formalizó los aranceles automotrices.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno de Trump no ha revelado detalles más detalles. La única referencia sobre estas medidas fue la difundida el 13 de febrero por la Casa Blanca, cuando se anunció formalmente la ronda de aranceles recíprocos. En ese documento, el gobierno de Trump dijo que las medidas son en respuesta a la “falta de reciprocidad” de algunos países al trato comercial que, según la administración republicana, esas naciones han dado a Estados Unidos.

El gobierno de Trump dijo que los países que pueden esperar medidas “recíprocas” son aquellos que cobran aranceles a los productos estadounidenses, impuestos “injustos, discriminatorios o extraterritoriales” y cualquier otra “limitación injusta al acceso al mercado” de esas naciones.

Video Una simple pieza de caucho muestra cómo los aranceles de Trump podrían encarecer los autos

¿Qué países podrían ser los más afectados por la nueva ronda de aranceles?

El 18 de marzo, en una entrevista con la cadena Fox News, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que Estados Unidos tiene en la mira para potencialmente aplicarles aranceles “recíprocos” a un conjunto de 15 países que la administración de Trump ha catalogado como los “15 sucios”.

En esa lista están los países que, según el gobierno de Trump, aplican los aranceles y barreras más elevadas a las importaciones estadounidenses.

“Están los que llamamos los 15 sucios”, dijo Bessent, sin identificar a las 15 naciones. “Aplican aranceles sustanciales”.

El gobierno de Trump hasta ahora no ha emitido ninguna lista de los países que serán afectados por la ronda de aranceles “recíprocos”. Sin embargo, en la entrevista con Fox News, Bessent dijo que una vez que los aranceles sean anunciados, espera que los países afectados se acerquen a la administración para tratar de negociar que se los rebajen.

Bessent dijo que, en medio de los temores de los países sobre la posible imposición de aranceles, algunos de esos socios ya se han acercado a la administración para ofrecer reducciones en los aranceles que esos países aplican a los productos estadounidenses.

Por ese motivo, algunos de los aranceles que serán anunciados podrían no entrar ni siquiera en vigor, dijo Bessent.

Cómo han respondido los países a los aranceles ya formalizados por Trump

China fue uno de los primeros socios comerciales de Estados Unidos en sufrir los aranceles de Trump. El 1 de febrero, por ejemplo, el mismo día que anunció los aranceles a los bienes mexicanos y canadienses —que como mencionamos arriba han sido aplazado dos veces—, el gobierno de Trump anunció aranceles de a los productos chinos, primero del 10%. Luego subió al 20% esos aranceles que sí entraron en vigor para China.

En respuesta a las tarifas al acero y aluminio, Canadá y la UE respondieron con medidas arancelarias a algunos productos estadounidenses. Recientemente, tras el anuncio de los aranceles automotrices, el nuevo primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que Estados Unidos “ya no es un socio confiable” y que "se terminó" el tiempo de estrecha cooperación con el gobierno estadounidense.

China también ha tomado represalias a la guerra comercial estadounidense, fijando aranceles a una variedad de productos estadounidenses del sector agrícola.

México, uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, hasta ahora ha evitado responder a las medidas arancelarias de Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que esperará al 3 de abril para definir una respuesta comercial, en caso de que sean restablecidos los aranceles a los productos mexicanos que han sido postergados dos veces y a los “recíprocos” que Trump podría anunciar.

Hasta ahora, Trump ha dicho que algunos de sus aranceles no serán aplicados a los bienes que cumplan con lo establecido dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Sin embargo, de acuerdo con especialistas, los aranceles automotrices que ya fueron anunciados ponen en vilo cláusulas importantes del TMEC, como las denominadas “reglas de origen” automotrices que exigen que el 75% de los componentes de un vehículo sean de origen de algunos de los tres países.

Ahora, Trump exige que cualquier componente de un vehículo importado a Estados Unidos que no sea de origen estadounidense sea gravado con 25%, lo que violaría el TMEC, según expertos.

En Wall Street se siente la incertidumbre arancelaria

Tras una semana que se vio marcada por las reacciones a los aranceles automotrices, la Bolsa de Nueva York cerró el viernes con pérdidas ante la incertidumbre por los aranceles que serán anunciados el 2 de abril.

Ese día, además de las pérdidas registradas por los principales indicadores, empresas del sector minorista también reportaron pérdidas ante un deterioro en el consumo entre los estadounidenses que según analistas se debe también a la preocupación por el impacto de los aranceles.

El viernes, por ejemplo, las acciones de la empresa Lululemon Athletica cayeron 14.19%, después de que advirtió que "los consumidores están gastando menos debido a las mayores preocupaciones sobre la inflación y la economía".

Oxford Industries, las acciones de la compañía detrás de las marcas Tommy Bahama y Lilly Pulitzer también bajaron debido a que su director ejecutivo, Tom Chubb, mencionó un "deterioro en la confianza del consumidor".

Ello siguió a un reporte del Conference Board, un organismo sin fines de lucro que provee datos sobre tendencias económicas, que mostró que la confianza del consumidor en Estados Unidos cayó por cuarto mes consecutivo, a un mínimo de 12 años en medio de una creciente preocupación por los aranceles y la inflación.

El organismo informó que su índice de confianza del consumidor cayó 7.2 puntos en marzo, situándose en 92.9. Los analistas esperaban una cifra de 94.5, según una encuesta de FactSet, una firma de análisis de datos financieros.

Esa lectura está muy por debajo del umbral de 80, que el Conference Board señala como un posible indicio de recesión en el futuro cercano.

En la entrevista del 18 de marzo con Fox News, el secretario del Tesoro, Bessent, dijo que "no podía garantizar" que la economía evitaría una potencial recesión. Días antes, Trump había dicho que "odiaba predecir" ese tipo de cosas.

