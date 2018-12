La amenaza de cierre fue confirmada por el presidente Donald Trump este viernes a través de su cuenta en la red social Twitter. “¡Cierre hoy si los demócratas no votan por la seguridad fronteriza!”, escribió el mandatario.

“Los demócratas, cuyos votos necesitamos en el Senado, probablemente votarán en contra de la Seguridad Fronteriza y el Muro a pesar de que saben que DESESPERAMENTE SE NECESITA. Si los demócratas votan no, se producirá un cierre que durará mucho tiempo. ¡La gente no quiere fronteras abiertas y crimen!”, amenazó en un segundo tuit.

Preparan el cierre

El cierre anunciado por Trump se viene preparando desde el lunes, cuando el DHS publicó un documento titulado ‘Procedures Relating to a Lapse in Appropriations’ , que describe cuáles serán las áreas afectadas en el caso de un cierre administrativo por falta presupuesto.

Las áreas de primera línea, tal como el mantenimiento de operaciones de aplicación de la ley, incluida la prohibición de drogas e inmigrantes ilegales, el procesamiento continuo de pasajeros y funciones de inspección de carga en los puertos de entrada, se mantendrán operativas, incluso si los agentes no reciban salario.

“Si llama como una ausencia no programada durante el cierre, se colocará en un estado de AWOL y se le pedirá que presente una documentación médica aceptable u otra documentación apropiada a su regreso, para que el tiempo se convierta de AWOL a Furlough”, detalla la orden interna.

Puertos de entrada

“Los viajeros no verán ninguna diferencia en la seguridad. Los agentes de la TSA, los agentes que utilizan perros, los expertos en explosivos, inspectores y todo el personal de seguridad de primera línea, estarán trabajando”, agregó la agencia.

E indicó que, en el caso de un cierre por falta de presupuesto, “no se les pagará “durante los días del cierre (shut down). Sin embargo, históricamente se les ha pagado una vez que finaliza el problema”.

En cuando al personal que brinda apoyo administrativo, la TSA dijo que “no trabajará y no se les pagará”.

La oficina de prensa del DHS dijo a Univision Noticias que “casi el 90% del personal desempeña labores esenciales”, pero no aseguró si ese 90% de agentes seguirá cobrando sus salarios en caso de un cierre.

“Estamos muy preocupados”, dijo un agente federal de primera línea que pidió no divulgar su nombre. “Nos sentimos muy afectados. Somos padres con hijos que estamos pagando nuestras hipotecas como cualquier otra familia en Estados Unidos, y de un día para otro nos advierten que no nos pagarán. Es terrible”.

“Si alguien llama por un asunto de enfermedad, hay que presentar documentos firmados por un hospital o un médico. Si no lo hacemos de esta manera, se registra una ausencia sin permiso y eso queda registrado en nuestras hojas de vida y puede afectar en el futuro las promociones. Se daña nuestro historial de trabajo”, precisó.

A la pregunta respecto a qué sucederá con los días que trabajen estando cerrado el gobierno, respondió que “después nos pagarán de manera retroactiva por medio de un cheque, pero los intereses que nos cobren a nosotros por no pagar nuestras deudas, eso corre por nuestra cuenta. Así ha sido otras veces. Y si tomamos vacaciones o quienes no estén en puestos de primera línea, no trabajan y tampoco les pagan por los días del cierre”, indicó.