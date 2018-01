A gritos el senador Booker critica a la secretaria de Seguridad Nacional por decir que no recuerda insultos de Trump

El senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker protagonizó este martes una de las intervenciones más acaloradas contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Niesel, por decir que no recuerda el momento en el que el presidente Donald Trump aparentemente se refirió a las naciones beneficiarias del programa TPS como "países de mierda".

Booker hizo los punzantes comentarios mientras le preguntaba a la secretaria Nielsen sobre la amenaza que representan para el país grupos de odio y supremacistas. Para ello hizo referencia a los pasados comentarios de Trump que igualó a supremacistas blancos y sus opositores en las marchas neonazis de Charlottesville.



El senador dijo que las palabras del presidente en una reunión en la Oficina Oval la semana pasada para pulir un acuerdo migratorio fueron "viles y vulgares".



"Cuando la ignorancia y el fanatismo están vivos y con poder, esto es una fuerza peligrosa en nuestro país", fustigó el político demócrata, que es visto dentro de su partido como un potencial aspirante presidencial en 2020.

Booker citó un informe de inteligencia que indica que más del 70% de los ataques protagonizados por estadounidenses desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 estuvieron a manos de grupos supremacistas y que por tal razón esa debería ser la prioridad de los cuerpos de seguridad del gobierno, en vez de atacar a las minorías con insultos.



"Su silencio y su amnesia es cómplice", censuró el político demócrata a Nielsen. Booker también hizo referencia al aumento de crímenes de odio desde la masacre en una iglesia de Charleston hasta las marchas de neonazis en Chalottesville que dejaron una mujer muerta.

El senador demócrata por Illinois Dick Durbin y su colega republicano Lindsey Graham por Carolina del Sur han sido el únicos políticos presentes en la reunión entre Trump y legisladores que han confirmado los reportes que aseguran que el presidente utilizó las palabras soeces sobre minorías de otros países.

"Me dolió cuando Dick Durbin me llamó. Lloré de la rabia cuando escuché de su experiencia en esa reunión. ¡Que a usted no le duela y sienta ese dolor y desestime esas preguntas de mis colegas diciendo que ya las respondió cuando hay cientos de millones de estadounidenses que se sienten mal y están preocupados con lo que está ocurriendo en la Casa Blanca en este momento, eso es inaceptable para mí!".



"Hay amenazas en este país, gente que conspira. Yo he recibido suficientes amenazas de muerte para conocer esa realidad (...) Tenemos al presidente de Estados Unidos, cuyo cargo respeto, hablando sobre países de origen de mis conciudadanos de manera despreciable. Usted no recuerda, usted no puede recordar las palabras de su comandante en jefe", sentenció Booker al hablarle directamente a Nielsen.