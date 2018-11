Betsy DeVos protege los derechos de los acusados de agresión sexual en las nuevas guías escolares

"La verdad es que el sistema establecido por la administración anterior le ha fallado a muchos estudiantes", dijo DeVos en septiembre de 2017. "Los sobrevivientes, las víctimas de la falta de debido proceso y los administradores del campus me han dicho que el enfoque actual presta un mal servicio a todos los involucrados".

Las nuevas reglas afectan todo lo que se conoce como agresión sexual, acoso o violación. También aplican en las escuelas primarias y secundarias, y en las denuncias contra maestros, profesores y otros empleados, según reporta The New York Times, quien obtuvo las reglas nuevas.

¿Qué cambia?

El cambio más significativo garantizaría a quienes sean acusados de acoso sexual el derecho a interrogar a sus acusadores, aunque esa interrogación tendrían que hacerla asesores o abogados de las personas involucradas, no la persona acusada, le dijo un funcionario de la administración a The Washington Post. Explican que esto se agrega para reforzar el derecho al debido proceso de los acusados y para asegurar que las víctimas no sean confrontadas directamente por sus agresores.