La canción que asusta a la dictadura cubana

Patria y Vida. Así se llama la canción que ha puesto a la defensiva a la dictadura cubana y que la ha obligado a reaccionar públicamente. Esto es nuevo. En otras ocasiones, el régimen de La Habana sencillamente ignoraba la canción - el libro, artículo, declaración o persona - que la cuestionaba. La estrategia oficial favorita ante un asunto incómodo era aparentar que no existía. O reprimir y censurar. En esta ocasión - con un tema que se hizo viral con más de dos millones de vistas en YouTube y que se puede escuchar fácilmente en Cuba a través de la internet y las redes sociales - la tiranía tuvo que bailar al ritmo que le pusieron.

La canción - interpretada y compuesta por Yotuel Romero, Alexander Delgado y Randy Malcolm del grupo Gente de Zona, el cantante y compositor Descemer Bueno, y los raperos Maykel Osorbo y El Funky del movimiento San Isidro en Cuba - cuestiona a fondo al régimen que lleva 62 años en el poder. "No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida", dice en una de sus estrofas.