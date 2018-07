Por qué cada vez hay menos reportes de ovnis en plena era de internet, smartphones y redes sociales

“Definitivamente ha habido una caída en los últimos años”, dijo a Gizmodo David C. Korts, estadístico de MUFON. “La caída no ha sido una línea recta, pero al observar los números encontramos un pico en 2012 y, desde entonces, una caída de 30% a 40% del año 2012 a 2017”.

Korts no es el único que ha notado el cambio. Cheryl Costa, una escritora que fue nombrada Investigadora del Año durante el Congreso Internacional de OVNIs de 2018, recientemente analizó los datos de avistamientos de MUFON y el Centro Nacional de Informes de OVNIs (NUFORC) durante los últimos 17 años, e informó sus hallazgos al Syracuse New Times . Su análisis reveló que, después de un aumento constante en los informes de avistamientos desde 2001 hasta 2012, los informes han ido disminuyendo considerablemente.

“Esto no quiere decir que no hay cosas extrañas en el cielo, porque realmente creo que allí hay cosas no identificadas ”, dijo Hill. “Creo que algo que probablemente deberíamos investigar son las anomalías atmosféricas. Pero cuando las personas interpretan estas cosas como algo creado por vida inteligente u objetos físicos que nos examinan, ya eso no tiene solución. No es algo que pueda ser investigado científicamente”.