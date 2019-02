Venezuela, los republicanos estamos contigo

En mis viajes a través del país, como Presidenta del Comité Nacional Republicano, me he reunido con innumerables miembros de la comunidad hispana, incluidos los venezolanos. Sus historias de sufrimiento bajo los regímenes de Chávez y Maduro son desgarradoras. Durante años, incluso durante la administración de Obama, los demócratas se pronunciaron poco e hicieron aún menos por la crisis, primero bajo Hugo Chávez y luego bajo Nicolás Maduro. En la era del presidente Trump, esto no continuará.