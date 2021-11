Un raro triunfo para la nación

Pero ojo. Que el bipartidismo no haya muerto no significa que no esté herido de muerte. Sigue moribundo y a las puertas del cementerio. Lo comprobaremos a medida que se intensifique el debate legislativo sobre “Build Back Better” (Reconstruyamos Mejor), el ambicioso plan de inversiones sociales que propone la Casa Blanca. El país también lo necesita, aunque solo si se adopta de forma responsable, con el debido cálculo de lo que costaría a los contribuyentes. Lamentablemente, muchos legisladores lo verán solo como otra oportunidad de torpedear políticamente a aquellos colegas suyos que lo apoyen.