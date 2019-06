Trump se autocongratula por “solucionar” crisis y caos que él mismo genera

Y lo peor es que los problemas de fondo no se solucionan.

Es decir, la amenaza de las tarifas surge del descontento de Trump porque México, según él, no estaba haciendo lo suficiente para frenar la migración, no de sus ciudadanos, sino de miles de centroamericanos que huyen de la violencia y del hambre y cruzan territorio mexicano para arribar a Estados Unidos a solicitar asilo.

No obstante, todavía no se dilucida el tema de México como “tercer país seguro” que supondría que todos los migrantes que crucen el Río Bravo en su travesía a Estados Unidos solicitaran asilo en México, nación que ya ha visto un alza en las peticiones.

La cruel política migratoria de Trump tiene el objetivo de disuadir a los migrantes para que lo piensen dos veces antes de lanzarse al Norte donde no serán bien recibidos. Lo que olvidan Trump y sus asesores es que cuando una persona quiere salvar su vida, las de sus hijos y familiares, poco le importan las crueles trabas que les quiera imponer Trump o cualquier otro. Huyen del hambre, la falta de oportunidades y una brutal violencia.

La política de disuasión ha sido un fracaso. Los migrantes siguen llegando. Lo peor es que algunas de estas situaciones pudieran haberse evitado o aliviado si Trump no hubiese eliminado programas como el que permitía que menores de edad solicitaran asilo en sus países de origen sin hacer la travesía al Norte. O que eliminara los programas de asistencia a instituciones no gubernamentales en los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) para ayudar a sus ciudadanos y evitar que emprendan la muchas veces mortal travesía hacia Estados Unidos.

Y es que a Trump no le importan las soluciones. A él lo mueve generar primero un caos, para luego, si ve que su rabieta de turno no tiene buenas posibilidades de éxito, entonces desistir de sus amenazas, o bien anunciar “nuevos” acuerdos que en realidad no lo son y quedar ante su base como el “hombre fuerte” que consigue lo que se propone.