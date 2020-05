¿Trump es realmente el único desinformador que Twitter logró encontrar en 24 horas?

Antes de todo, que quede claro: desde el punto de vista de un factchecker profesional, el tuit de Trump no ha sido verificado. En su etiqueta azul, Twitter no emite un veredicto sobre el grado de veracidad del contenido publicado por Trump. No dice que es "falso" ni que es "verdadero". Cuando el usuario hace click en el enlace , no encuentra un artículo detallado, con varias fuentes asociadas, como suele pasar con los factchecks (chequeos de datos). Encuentra una colección de tuits hechos por medios de comunicación; o sea, un conjunto de informaciones que, en realidad, aportan contexto.