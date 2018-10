Trump encuentra oportunidad electoral en la crisis humanitaria venezolana

Un análisis detallado de las políticas de Trump hacia Venezuela revela que su Administración está haciendo mucho menos de lo que podría para aliviar el sufrimiento de los venezolanos. Pero esto no ha impedido que el presidente use la crisis del país para ganar votos a favor de su partido en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre.

Sanciones que no funcionan

La opción militar

Recientemente, once naciones de la región, incluidas Brasil y Colombia —saturadas de refugiados— acordaron recibir a más venezolanos . Muchos venezolanos no pueden conseguir un pasaporte ni renovar su documento de identidad debido a la lenta, ineficiente y corrupta burocracia del régimen de Maduro.

Quieren convertir a Estados Unidos en Venezuela

Que la Casa Blanca no haya actuado en Venezuela no ha impedido que Trump use la crisis venezolana para sacar un beneficio electoral en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre.

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.