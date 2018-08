Tres mitos sobre las universidades desmentidos

Los números de admisión del año pasado fueron despiadados. Fue el año más difícil del que se tiene registro para entrar en una universidad de élite. Pero, si bien es cierto que ciertas universidades se están volviendo cada vez más competitivas, esta tendencia no debe asustar a los estudiantes para inscribirse en la universidad de sus sueños. En lugar de entrar en pánico por los titulares de las noticias, los estudiantes latinos deben separar los mitos de los hechos para tomar decisiones informadas sobre la universidad. Aquí hay tres mitos comunes refutados:

Mito 1 - Todas las universidades son iguales

Los estudiantes creen erróneamente que no importa qué tipo de universidad van a asistir. Es decir, siempre que vayan a cualquier universidad, estarán en camino de obtener un título universitario. Esto es un mito porque hay seis niveles de estudios universitarios diferentes, todos con distintas tasas de graduación, costos de matrícula y deudas de préstamos estudiantiles. Estos niveles incluyen los community colleges, universidades estatales, universidades públicas de investigación (public 'research 1' colleges), universidades privadas, universidades privadas ultra selectivas y universidades con fines de lucro.

Mito 2: Mientras me gradúe de la escuela secundaria seré elegible para la universidad

Este mito impacta a muchos estudiantes y padres, que creen falsamente que siempre que cumplan con los requisitos de graduación, también cumplirán con los requisitos de ingreso a la universidad. No. Sorprendentemente hay dos conjuntos de requisitos. Un requisito le otorga un diploma de escuela secundaria. El otro requisito le otorga la elegibilidad para postularse a una universidad pública o privada de 4 años.

¿Cómo es que son diferentes? No todas las escuelas secundarias combinan los dos requisitos juntos. Por ejemplo, en California, nos referimos a los requisitos de elegibilidad para la universidad de 4 años como el 'A-G'. Hasta el día de hoy, solo 28% de los graduados de secundaria latinos tienen el 'A-G'. En consecuencia, 72% de los graduados de secundaria latinos no son elegibles para postularse a una universidad de 4 años. Cada estado es único, así que revisa tu estado para ver si estás en camino con la graduación de la escuela secundaria y los requisitos de elegibilidad para la universidad.

Mito 3: Las universidades aceptan estudiantes con los mejores puntajes de ACT / SAT

Si este mito fuera cierto, las universidades de todo el país podrían llenar sus clases de primer año dentro de un radio de 20 millas. Mientras que las universidades tienen un punto de referencia académica establecido, eso no significa que los estudiantes deben clasificar en el percentil 90 de los examinados. Lo que significa es que los estudiantes con puntajes en las pruebas moderados pueden demostrar aún más el potencial a través de habilidades o rasgos tales como liderazgo, creatividad o resolución innovadora de problemas. Los departamentos de admisión utilizan este proceso de revisión "holística" para evaluar el talento por múltiples medios, no solo a través de los puntajes SAT o ACT.

Y, aquí hay algunas noticias increíbles. Muchas universidades han eliminado el requisito de que los solicitantes presenten puntajes en las pruebas SAT y ACT. ¡Sí, es verdad! Hoy en día, hay más de 1,000 colegios y universidades que no requieren que los solicitantes presenten puntajes de exámenes para que los consideren. Para ver una lista de los campus con "prueba opcional" o "prueba flexible", vaya a www.fairtest.org . Esta tendencia se ha producido porque la investigación indica que los puntajes de las pruebas no predicen adecuadamente el rendimiento del alumno, las tasas de retención o el estatus de graduación.

Toughest year on record (Business Insider, diciembre de 2017). El enlace está aquí.

Exorbitant student loan amounts (CNBC julio de 2017). El enlace está aquí.

Latinos A-G Rates (Los Angeles Daily News agosto de 2017). El enlace está aquí.

Grad Rates: selective v non-selective (Centro nacional de estadísticas educativas). El enlace está aquí.

University of Phoenix grad rates (2018 Consumer Information Guide). El enlace está aquí.

UCLA Grad Rates (Oficina de Planificación Académica y Presupuesto). El enlace está aquí.

UC Berkeley Grad Rates (Oficina de Planificación y Análisis 2017). El enlace está aquí.

Trump removing consumer protections (Julio de 2018 New York Times). El enlace está aquí.

Test Optional Study (abril de 2018). El enlace está aquí.