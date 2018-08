Toda la familia tiene que prepararse para el comienzo de la escuela

Durante mi carrera como educador, cientos de madres y padres me han preguntado y preguntan: ¿cree que mi hija/o está preparada/o para empezar la escuela? Antes de responder a su pregunta, siempre les hago otra: ¿están ustedes preparadas/os para empezar la escuela? El motivo de mi pregunta es porque el ir a la escuela no es una tarea que la niña o el niño hacen en solitario.

Ir a la escuela es una oportunidad y un esfuerzo que la familia tiene que afrontar como equipo. Hay que preparase cada día para estar al cien por cien una vez se llega al salón del clase. El estudiante tiene que dormir como mínimo ocho horas. El uso de electrónicos: ordenadores, televisión, teléfonos celulares, etc., debe ser controlado y limitado. Hay que asegurarse de que el estudiante tenga un espacio para hacer su tarea de un modo confortable y productivo. Una dieta balanceada ayuda a que no solo el estudiante sino toda la familia tenga esa energía para trabajar, aprender y, lo más importante, disfrutar de la educación.

Empezar la escuela debería implicar nuevas ilusiones y ganas. Desafortunadamente, a veces cuando hablo con los estudiantes me dicen que van a la escuela porque tienen que ir, no porque les gusta ir. Cuando reflexiono sobre estos comentarios me pregunto cuál es el motivo de ese desgano. Si tuviese que dar un consejo a las familias para cambiar este desánimo, sería este: siéntense con sus hijas/os y hablen con ellos sobre los retos, temores y posibilidades que brinda la educación. Háganles sentirse orgullosas/os de quienes son, de las lenguas en que se expresan español, inglés, zapoteco, mixteco, ¡nahuatl), de las culturas que representan. El estudiante que está orgullosa/o de sí mismo está mejor preparado para preguntar, escuchar, leer, escribir y platicar de una manera activa y con respeto. Como dijo Benito Juárez: “el diálogo es fundamental para la paz.”