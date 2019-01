Tío Sam: mira con mucho cuidado a quién le concedes una visa

Sin duda, no tenemos ninguna certeza de que Peña Nieto se haya quedado con el dinero. Lo que sí sabemos es que tanto su historial como el de la región no son alentadores.

Para empezar, ya existen disposiciones en la ley de inmigración y órdenes ejecutivas que hacen que los solicitantes de visa sean inelegibles con base en actos, probados o supuestos, de corrupción en el sector público. Pero todos los presidentes y la mayoría de sus altos funcionarios, familiares y amigos tienen pasaportes diplomáticos mientras están en el cargo. Muchos los mantienen tiempo después de terminar su servicio público, y las reglas relacionadas con la emisión de esas visas son poco restrictivas. Sin embargo, tengan o no pasaporte diplomático, una visa no es un derecho, ni la decisión sobre ellas está sujeta a revisión judicial. La negación no puede responder a un capricho, pero no se necesita una evidencia judicial para negarle la visa a un individuo. Y así es como debería ser.