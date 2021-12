Tras el tercer rechazo de la Parlamentaria a la reforma migratoria, ¿qué harán los demócratas?

Es decir, ese liderazgo demócrata ha actuado como si no fueran mayoría. Y para no tener que lidiar con el espinoso asunto de legalizar a millones en esta oportunidad - que es realmente la mejor que se ha presentado en años -, se ha escudado no solo en la Parlamentaria, sino en la negativa de senadores demócratas como Joe Manchin, de West Virginia, y Kyrsten Sinema, de Arizona, para apoyar otros componentes del BBB, restando votos a la estrecha mayoría demócrata, no únicamente en esta, sino en otras propuestas legislativas.