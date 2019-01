Si México fuera una dictadura –que matara a sus críticos, que tuviera prisioneros políticos, que torturara, que censurara a la prensa y que aplastara a la oposición política– me gustaría que otros países del mundo salieran en defensa de los mexicanos. México, afortunadamente, no es una dictadura; más de 30 millones de mexicanos votaron libremente por un nuevo presidente. Pero Venezuela sí es una dictadura –que mata, reprime, tortura, censura y aplasta.

¿Por qué el nuevo gobierno de México se niega a condenar la dictadura venezolana? El presidente Andrés Manuel López Obrador cita el artículo 89, fracción X, de la constitución mexicana para justificar su decisión. Pero, en realidad, está violando ese artículo. La constitución defiende la “autodeterminación de los pueblos” pero los venezolanos no se pueden autodeterminar porque tienen impuesta una dictadura. México, por lo tanto, estaría obligado por sus propias leyes a condenar la tiranía de Maduro. Y no lo hace.

Si AMLO de verdad cree que el gobierno de Venezuela es legítimo, entonces ¿por qué se resistió tanto durante la campaña a que lo compararan con Maduro? Entiendo a quienes salen a defender el todavía joven gobierno de AMLO y que le quieren dar el beneficio de la duda. Ese es su trabajo. No el mío. Yo no apoyo a ningún gobierno. Como periodistas siempre debemos estar del otro lado del poder.

Estas críticas a la política exterior del nuevo gobierno de López Obrador no significan un apoyo a los salvajes regímenes anteriores. En este mismo diario he publicado decenas de artículos contra el PRI, contra el expresidente Enrique Peña Nieto y denunciando la absurda guerra contra las drogas iniciada por el panista Felipe Calderón.

Quienes me leen de vez en cuando o me siguen en las redes sociales saben perfectamente de mis confrontaciones públicas con Donald Trump. En su momento critiqué la invasión a Irak –donde no había armas de destrucción masiva– y me opongo a una operación militar de Estados Unidos en Venezuela o en cualquier otro país latinoamericano. Esa no es la solución. Nada solidificaría más el sangriento régimen de Maduro que una intento de invasión estadounidense.