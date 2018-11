Sesgos inconscientes en las redes

Por otro lado, The Databerg Report de Veritas de 2016 señala que casi 85% de la información de contenido crítico para una organización es “Data Oscura” (cuyo valor es desconocido) + “ROT” (Redundante, Obsoleta o Trivial). Dicho de otra manera, solo 15% corresponde a información de valor identificable. Me pareció curiosa más no extraña esa coincidencia de 85:15.