Si existe un “Infocalipsis” comenzó en 2016

¿Qué pasó?

El match “Clinton vs Trump”, particularmente, fue una pesadilla para los fact-checkers . Un artículo de Fortune titulado “Por qué las mentiras de Donald Trump durante el debate no importan” encontró 34 afirmaciones del candidato en el primer debate, consideradas falsas o reñidas con los datos. ¿Ejemplos? Sobre NAFTA criticó a la Ford Motors por llevarse trabajos a México y fue corregido por la empresa misma por Twitter. Más adelante afirmaría que Obama y Clinton habían fundado ISIS y que el caso de los emails era el escándalo más grande desde Watergate.

Antes los candidatos eran mucho más cautos y gráciles para mentir. El público castigaba esas faltas. Con Trump sin duda no ocurrió así. En el “reality show” la verdad es accesoria e importan más la emocionalidad y la improvisación exitosa. A Donald Trump lo bañaron de publicidad negativa y no le afectó, o muy poco. Es un líder demagogo y ofrece exactamente lo que una parte del electorado quiere escuchar y le cree. Polariza, apela a las emociones. No detalla plan concreto. Y de paso soslaya la etiqueta política.

Infocalipsis

Ese tsunami inundó la relativamente tranquila comarca de la prensa y los medios tradicionales. Ya lo he comentado en otros artículos: emisores y receptores intercambiaron roles; los contenidos eran fácilmente copiados, pirateados y falsamente atribuidos; las vías comunicacionales se multiplicaron, se cruzaron, se comercializaron algunas y se hicieron “multi” (media, plataforma, formato, etc). A eso se suman millones de ciudadanos, con todo el abanico de actividades y competencias, jugando al periodismo con muy diversos niveles de suficiencia.

Les pongo un ejemplo de este daño. El otro día quise promover un post de tema político en Facebook. Le hice un “boost”, un empujón publicitario (pagado) por el cual la plataforma lo hace aparecer en multitud de perfiles que no nos siguen, de acuerdo con la inversión. Como era de tema político no me lo aprobaron. El sistema explicaba que tales posts no podían enviarse a público estadounidense si la fuente no está certificada. Eso implica registrarse en línea, pero el último paso fue anotar un código que llegaba a mi oficina por correo de papel. De esta forma validaban la dirección física de mi empresa. Ahora sí puedo hacerlo, pero imaginen cuantos cientos de miles no.