Separar familias, el sello de Trump

María está detenida en Otay Mesa. En una carta que entregó a los abogados que representan a estos migrantes, dice que “no hay segundo de tranquilidad para mí al no tenerlos a mi lado… no hay noche que no llore al pensar que no están conmigo y que me necesitan”. María les pide a las autoridades “que se pongan un rato en mi lugar… yo creo que la mayoría tiene hijos, que piensen qué sentirían si por un momento los separan de sus hijos, sintieran el dolor que yo de madre siento y a lo mejor así entienden que no es necesario separar a los hijos de sus padres… no ven que los que sufren más son ellos al estar separados de sus padres”.