Selfies, del encanto a la perturbación

En julio y agosto vienen y van las noticias veraniegas del hemisferio norte, y con ellas las contingencias vinculadas al turismo. No he podido sustraerme a una sucesión de titulares referidos a los selfies. O, para ser más exacto, a los selfies llevados al extremo de la irresponsabilidad.

Soy un defensor del selfie, porque creo que aporta naturalidad y frescura a la fotografía. Es cierto, no obstante, que puede estimular el narcisismo y la superficialidad, sobre todo en personas inseguras, que lo apuestan todo a la imagen exterior. ¡Esa es una realidad en el debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías!

El 55% de los especialistas de la Academia Estadounidense de Cirugía Facial Plástica y Reconstructiva atendió el año pasado a pacientes que simplemente deseaban “verse mejor” en los selfies. Así de crudo: el selfie como motivo para intervenir quirúrgicamente el cuerpo. No tengo nada en contra de las operaciones estéticas, siempre que nos ayuden –moderadamente– a superar problemas que consideramos importantes para sentirnos mejor con nosotros mismos. Hacerlo para buscar la autofoto “perfecta”, suena bastante frívolo.

“Hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir”, afirmaba Honoré de Balzac. La clave para no sucumbir ante el narcisismo está en la educación en valores, para formar seres humanos emocionalmente equilibrados, pero a la vez conscientes del impacto tecnológico. Mientras tanto, mucho sentido común, para no morir en el intento. “El sentido común modera”, como diría la actriz y cantante Marlene Dietrich.