¿Qué tan decisivo será el 'voto latino' anti-Trump en las elecciones intermedias de EEUU?

1. Elegibilidad y participación

2. La ubicación de los distritos fluctuantes

3. Los latinos son votantes con diferentes inquietudes

4. Encuestas inexactas

La verdad es que no se sabe lo suficiente sobre las preferencias de los votantes latinos en EEUU. No más de media docena de cientas encuestas se dirigen exclusivamente al segmento de votantes latinos.

La encuestas que se hacen a los latinos a menudo no están bien diseñadas . Muchos líderes políticos latinos que he entrevistado dicen que las encuestas a pie de urna no pueden definir con precisión quién es latino y que estas encuestas votantes cuando salen de los salones donde han votado no se basan en muestras representativas de los distritos latinos.

Los republicanos podrían perder el apoyo latino

