¿Qué sabes sin lugar a dudas?

No se preocupen. Si leen esta columna no tienen que ir a terapia ni hacer una lista de sus momentos más felices. Es algo más concreto. Solo estaba pensando en las tres cosas que doy por un hecho en mi vida en Estados Unidos . Y concluí esto: una, cómo la tecnología y las redes sociales dominan nuestra interacción con otras personas; dos, cómo este país y el mundo se están convirtiendo en sitios cada vez más diversos y multiculturales; y tres, cómo el cambio climático está fuera de control y afectando gravemente el lugar donde vivimos.

Les cuento. La semana pasada lanzamos (junto a Univision) un nuevo proyecto para hacer noticias en Facebook. Por supuesto, sigo haciendo un noticiero por televisión. Pero este es un esfuerzo para captar a los más jóvenes, a los que ya ni siquiera tienen televisor y a los que prefieren recibir sus noticias a través de las redes sociales. No me queda la menor duda de que hay una gigantesca migración de ojos de las pantallas grandes a las más pequeñas. Y la prueba es que es mucho más probable que estés leyendo esto en un celular o en una tableta electrónica que en papel.

Con este proyecto, creo, estamos rascando el futuro. Esto no significa que los noticieros por televisión van a desaparecer. Pero resulta cada vez más difícil pedirle al televidente que haga una cita contigo cada noche para saber qué pasa en el mundo. Para no ser dinosaurios televisivos en peligro de extinción, hay que ir a donde está la audiencia.

Y esto me lleva al segundo punto. Me la he pasado viajando por todo Estados Unidos en los últimos dos meses y me he encontrado un país extraordinariamente diverso y en un imparable proceso de cambio. Es una verdadera revolución demográfica.