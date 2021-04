Los puertorriqueños merecen plena igualdad y representación

Es por eso que me uno a una coalición bipartidista y bicameral para presentar la Ley de Admisión de Puerto Rico, para establecer un proceso claro y avanzar en la admisión formal de Puerto Rico, en igualdad de condiciones, con el resto de nuestros 50 estados. Bajo este proceso, Puerto Rico sería admitido como estado si los votantes en el territorio ratifican la admisión en una resolución de “sí o no” patrocinada por el gobierno federal. Ese es exactamente el mismo camino que han seguido los territorios anteriores para lograr la condición de estado, incluidos Alaska y Hawaii en la década de 1950.

Quizás se pregunte por qué, como senador de Nuevo México, me he interesado tanto en la estadidad de Puerto Rico. En parte, la respuesta radica en todo lo que he aprendido a lo largo de los años como miembro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara y ahora del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, que tienen jurisdicción sobre asuntos en territorios de los Estados Unidos como Puerto Rico.