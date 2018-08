Por unas elecciones sin injerencia rusa

Chicago – Los electores de Illinois ya no están tan seguros como al principio de por quiénes votaron en 2016. Les han advertido que 12 rusos acusados de espionaje se pasearon como Pedro por su casa por los bancos de datos de la Junta Estatal de Elecciones. Mediante una técnica llamada Inyección SQL, se apoderaron de los nombres, direcciones, fechas de nacimiento y números parciales del seguro social de 500,000 votantes. Y nadie sabe o, mejor dicho, nadie les ha explicado a ciencia cierta qué hicieron con ellos. Un colega local me dice con humor: “es un milagro que nuestro gobernador sea Bruce Rauner y no Putin”. No tan calvo, por supuesto. A Rauner lo eligieron en 2014, antes del asalto pirata. Pero lo cierto es que los votantes de Illinois están hoy debidamente prevenidos para las elecciones de medio término en noviembre. De eso se han encargado los senadores estatales demócratas Richard Durbin y Tammy Duckworth. Y el propio gobernador republicano Rauner.