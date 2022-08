Política y honor

Me refiero, por ejemplo, a la representante republicana de Wyoming, Liz Cheney, quien en las recientes elecciones primarias sacrificó su escaño a la defensa por principio de la legalidad, la democracia y la libertad, no solo ni principalmente las de ella, sino la de todos los estadounidenses. Muchos no lo ven así porque les ofusca la pasión por Donald Trump, el ídolo con pies de barros al que veneran. Liz Cheney, en cambio, lo considera “una amenaza doméstica como la que nunca habíamos visto”. Y promete continuar luchando para evitar que él y otros políticos que, contra toda evidencia, niegan los resultados electorales de 2020 puedan conquistar y abusar del poder.