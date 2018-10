Optimista (a pesar de todo)

Estados Unidos es solo de nombre. A veces parece que se trata de dos naciones totalmente distintas y en conflicto permanente. Acabo de estar en Los Angeles –un bastión liberal, proinmigrante, anti-Trump– donde la resistencia al gobierno en Washington es una forma de vida y motivo de orgullo. Aquí hasta la policía ha entendido perfectamente que no gana nada con hacerse pasar por agente de inmigración. Pero apenas salgo de la isla que es California, las cosas cambian dramáticamente.

Las encuestas dibujan un país casi roto. La mayoría de los republicanos que votaron por Trump lo volverían a hacer en el 2020. Hace poco, en Mississippi, Trump se burló abiertamente de la doctora Christine Blasey Ford, quien había asegurado que el juez Brett Kavanaugh la intentó violar hace décadas. No hay nada de que reírse. Pero la audiencia lo hizo.

Mientras, los Demócratas no acaban de entender que no basta ser anti-Trump para ganar la próxima elección presidencial. Tienen que luchar por algo (y ese algo no está muy claro en el electorado). Estados Unidos está pintado de rojo o azul. El morado parece ser un color imposible.