Cómo Katya nos llevó al cielo

Ir al espacio fue otra proeza. Cuando el billonario Jeff Bezos crea la corporación espacial Blue Origin en el 2000, Katya apenas tenía cuatro años de edad y todavía vivía en México. El proyecto de Bezos -criticado en ese entonces como la autopromoción de una persona que no conoce límites- sonaba a locura y más aún que una niña de Jalisco pudiera convertirse en astronauta. “Cuando yo era niña, yo tenía estos sueños”, me contó. “Y desafortunadamente muchas personas me decían que no iba a poder, que personas como nosotros no podíamos estar en lugares como estos.”