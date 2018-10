Odio a la americana

La racha de terror que padecimos la semana pasada, a manos de un terrorista que asesinó a 11 judíos en una sinagoga, otro que asesinó a dos ancianos afroamericanos en Kentucky y un tercero que envió bombas a prominentes figuras demócratas, era previsible e inevitable. Y no comenzó con esos actos de barbarie, sino con el enrarecido clima político que se vive en el país, especialmente desde que Donald Trump se declaró candidato a la presidencia y, sobre todo, desde que finalmente ocupó la Casa Blanca. Desde allí no ha hecho otra cosa que utilizar la influencia del cargo para destilar odio. Odio contra las minorías étnicas. Odio contra los inmigrantes. Odio contra los demócratas. Odio contra republicanos que no le hacen el juego. Odio contra los medios de información. Odio contra las personas LGBT. Odio contra nuestros aliados. Y odio contra cualquiera que critica sus políticas de odio.

No fue pura coincidencia que un republicano radical enviara bombas a prominentes figuras del Partido Demócrata y a un medio informativo a los que Trump fustiga. Tampoco fue coincidencia que un racista consumido por la tirria a las minorías asesinara vilmente a judíos en su templo de oración. Ni que lo mismo hiciera otro racista contra dos afroamericanos en Louisville. Trump lleva años haciendo guiños y fomentando complicidades con racistas así. Y lo hace no solo por oportunismo político, sino porque en el fondo y no tan abajo comparte su monomanía y sus rencores irracionales. Baste recordar el fervor con que promovió el infundio de que el Presidente Obama no nació en Estados Unidos sino en África, la teoría conspirativa a la que le debe su carrera pública.