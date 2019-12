No es lo mismo un 'impeachment' 20 años después

Hace 21 años cubrí el proceso contra Clinton cuando me desempeñaba como corresponsal en Washington, D.C. para el diario La Opinión . La transformación del panorama político, particularmente del Partido Republicano, y de nuestra sociedad son impresionantes.

Cuando esta pasada semana el comité Judicial de la Cámara Baja aprobó los dos artículos de residenciamiento contra Trump, solo escuchar la retahíla de argumentos republicanos para defender la idenfendible conducta de Trump me provocó una mezcla de repulsión y tristeza.

Si uno tiene dos dedos de frente, entiende a la perfección que la política siempre ha sido un juego sucio. Pero cuando la verdad es tan clara que deslumbra, provoca asco presenciar el triste espectáculo de un puñado de lacayos de Trump contorsionarse para convencernos de que la verdad no lo es, de que los hechos verificados no lo son, de que los testimonios que corroboran lo ocurrido, así como mensajes de texto y las declaraciones del propio Trump son una mera ilusión óptica y auditiva. O peor aún, que quizá la conducta no esté bien, pero como dijo el jefe de despacho interino de Trump, Mick Mulvaney, “supérenlo”.