Niños detenidos

Homestead, Florida. Todo parece muy normal. Son cientos de niños en salones de clase y jugando futbol. Otros están en el comedor o en los dormitorios. Algunos más en la enfermería o hablando con sus supervisores. Pero de pronto te das cuenta que hay algo raro. Los jóvenes no tienen celulares ni tabletas. Existe una cierta seriedad o tristeza en todos ellos, como si se guardaran sus emociones. Hasta que caes en cuenta en lo más básico: estos niños no se pueden ir de aquí. Están detenidos.

No pude hablar con ninguno de ellos. Para visitar este centro de detención de menores me pusieron como condición que no hubiera ningún tipo de contacto. Es, dicen las autoridades, para protegerlos. Todos iban vestidos con ropa nueva –se parecían a adolescentes en cualquier parte del mundo­–. Suelen estar aquí, en promedio, 58 días. Y como este es un centro operado por una empresa privada, el gobierno de Estados Unidos paga, según me informó una de las coordinadoras del lugar, aproximadamente 750 dólares por niño por día. Hagan las sumas.