Nicaragua: Llegó el momento

Hay momentos en que no se puede dudar. Ni fallar. Y en Nicaragua acaba de ocurrir uno de esos momentos que se convierten en símbolo y que lo cambian todo . El protagonista es un joven de apenas 20 años de edad. Su increíble historia, en un momento.

Pero luego cometieron un gravísimo error de cálculo. A mediados de abril propusieron un cambio al seguro social que fue recibido con fuertes protestas. La represión a esas protestas fue brutal y hubo varios muertos. Ahí Daniel y Rosario perdieron cualquier pretensión de legitimidad. Ya no se trataba, únicamente, de unos gobernantes autoritarios sino de líderes que ordenaron, autorizaron o permitieron la muerte de muchos jóvenes. Eso lo cambió todo.

Se llamaron a unas mesas de diálogo" –entre el gobierno y la oposición– y es ahí donde Lesther Alemán apareció. Lesther es un estudiante universitario, en proceso de graduarse, que tiene una imponente voz de locutor. Los estudiantes y empresarios (que ya le estaban dando la espalda al régimen) lo escogieron a él para hablar. “Sentí un reto total”, me dijo Lesther en una entrevista. “Nunca había hablado en cámara o en una conferencia de prensa... No me imaginaba cómo iba a repercutir”.